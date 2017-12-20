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У Білорусі пояснили, чому голосували проти резолюції щодо Криму

Середа, 20 грудня 2017, 20:16
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У Міністерстві закордонних справ Білорусі заявили, що Генеральна Асамблея ООН – це не місце для обговорення і прийняття таких документів, як резолюція щодо Криму.

Про це заявив начальник відділу прес-служби МЗС Білорусі Андрій Шупляк.

"Так, дійсно, ми проголосували проти цієї резолюції. Білорусь завжди голосувала проти будь-яких резолюцій країн. Це наша принципова позиція. Ми на власному досвіді знаємо, що таке спроби штучної політизації, роздування проблем, яких в реальності немає в суспільстві і державі", - заявив він, відповідаючи на запитання агентства "БелТА".

За його словами, Генеральна Асамблея ООН – не місце для обговорення і прийняття подібних документів.

"Голосування проти резолюцій країн – не свідчення бездушності Білорусі до заклопотаності їх ініціаторів. Наше голосування проти цього інструменту – спроба привернути увагу до його не тільки неефективності, але до його руйнівної дії", - пояснив Шупляк.

Нагадаємо, 19 грудня Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй схвалила оновлену резолюцію про стан дотримання прав людини в окупованому Росією Криму.

За резолюцію "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим і м. Севастополь" проголосувало 70 країн, "проти" - 26 країн, серед яких і Білорусь, ще 76 країн - "утрималися".

Детальніше про проект нової резолюції ООН читайте на сайті "Європейської Правди": "Нова резолюція ООН щодо Криму: десять змін, важливих для України"

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