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Дуда підписав суперечливі закони, через які Польщі загрожують санкції ЄС

Четвер, 21 грудня 2017, 07:56
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Президент Польщі Анджей Дуда підписав два нові закони про Національну раду суддів та Верховний суд, які є частиною суперечливої судової реформи.

Про це повідомляє Польське радіо.

Дуда у спеціальній заяві звернув увагу, що закони, які він підписав, є іншими, ніж ті, що їх парламент схвалив у липні. Змінилися, зокрема, повноваження міністра юстиції і правила виходу на пенсію суддів Верховного суду.

Після введення закону в дію число суддів Верховного суду зросте. Завдяки цьому, на думку польського президента, суд зможе приймати рішення швидше.

Дуда зазначив, що його дивують голоси критиків про те, що підписані закони є загрозою для демократії. За словами президента, в Польщі ухвалюються дуже хороші рішення, які повернуть людям віру в суди і систему правосуддя.

Нагадаємо, Європейська комісія вперше в історії вирішила розпочати санкційну процедуру проти Польщі через порушення верховенства права.

Комісія дала польській владі три місяці, аби вона здійснила кроки у сфері судочинства, які можуть виправити ситуацію. Якщо Польща цього не зробить, це може призвести до застосування санкцій, зокрема, до втрати голосу у ЄС.

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