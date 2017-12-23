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НАТО підозрює РФ в бажанні знищити підводні інтернет-кабелі - ЗМІ

Субота, 23 грудня 2017, 10:12
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Росія може навмисно пошкодити підводні кабелі, що забезпечують вихід в інтернет в Європі і Північній Америці.

Про це повідомляє The Washington Post, посилаючись на оцінки військових.

Ми зараз бачимо підводний діяльність в околицях підводних кабелів, який, як я вважаю, ніколи не бачили ", - заявив командувач підводними силами НАТО Ендрю Леннон. За його словами, Росія "явно проявляє інтерес" до підводного інфраструктурі альянсу.

Зокрема, для забезпечення безпеки інфраструктури в Північній Атлантиці НАТО вирішило відновити командний пункт, закритий після закінчення холодної війни.

Союзники альянсу, як пише видання, також "поспішають наростити" можливості свого флоту і розробити вдосконалені літаки для виявлення підводних човнів.

Військові країн НАТО визнають - це може бути пов'язано з бажанням Кремля отримати можливість розірвати лінії передачі даних або будь-яким чином використовувати їх.

"Чи можете ви уявити собі сценарій, при якому ці кабелі будуть пошкоджені, що відразу ж катастрофічно вплине як на нашу економіку, так і на спосіб життя в цілому?" - заявив маршал бріатнскіх ВВС Стюарт Піч.

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