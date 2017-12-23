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Сенат Італії усунув останню перепону для парламентських виборів

Субота, 23 грудня 2017, 16:31
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Вища палата парламенту Італії схвалила проект державного бюджету країни на 2018 рок, погодившись на скорочення його дефіциту із 2,1% до 1,6% ВВП.

Як повідомляє Reuters, таке рішення дозволяє уряду завершити дебати про бюджетний дефіцит по скороченій процедурі.

Відповідно, це відкриває дорогу для проведення парламентських виборів. Як очікується, президент країни Серджіо Мотарелла оголосить про них до кінця року. Відповідно, найімовірнішою датою  виборів називають 4 березня.

Нагадаємо, соціологи прогнозують перемогу альянсу правоцентриських партій у складі Forza Italia (партія екс-премєра Сільвіо Берлусконі), "Лигі Півночі", а також Brothers of Italy. На другому місті – популісти та євро скептики з "Руху п’яти зірок".

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