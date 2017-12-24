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ЄС в 2018 році планує розселити до 10 тис. лівійських мігрантів - МВС Італії

Неділя, 24 грудня 2017, 16:52
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У 2018 році Євросоюз планує розселити у себе до 10 тис. мігрантів з Лівії, які зосереджені в таборах для біженців.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Італії Марко Мінніті, передає The Local.

"У 2018 році до 10 тис. біженців отримають можливість приїхати в Європу, уникаючи ризиків, за допомогою гуманітарних коридорів", - сказав він.

Заява міністра прозвучала незабаром після того, як група біженців в 162 людини з Еритреї, Ефіопії, Сомалі та Ємену прибула у п'ятницю в Рим військовим літаком з Лівії.

До групи увійшли самотні жінки, діти без супроводу дорослих, інваліди. Група була першою, яка прибула в Європу по лінії Агентства ООН у справах біженців.

За даними ООН, в даний час в Лівії перебувають до 400 тис. біженців з різних країн Близького Сходу і Африки, з них 36 тис. дітей.

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