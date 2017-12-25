Знайти
АКТУАЛЬНО

Папа Римський у різдвяному посланні попросив миру для України

У Туреччині чоловік, який захотів обійняти Ердогана, спричинив паніку

В Німеччині чоловік на авто протаранив штаб-квартиру партії соціал-демократів

Прикордонники кажуть, що черг на кордоні з Польщею та Словаччиною вже немає

ЄС і ОБСЄ відмовились відправити спостерігачів у Крим на вибори президента РФ – росЗМІ

Король Іспанії закликав Каталонію відмовитись від боротьби за незалежність

Волкер: санкції проти Росії необхідно зберігати






Москва просить Францію відпустити Керімова в Росію під гарантії

Понеділок, 25 грудня 2017, 12:33
Версія для друку Коментарі

Російська Рада Федерації просить французьку владу дозволити російському сенатору Сулейману Керімову, якого затримали у Франції за підозрою у відмиванні грошей та ухиленні від сплати податків, повернутися в Росію.

Як заявила спікер верхньої палати парламенту РФ Валентина Матвієнко, дозвіл просять видати під гарантії, що при першій необхідності Керімов буде приїжджати до Франції, повідомляє російське агентство "РИА Новости".

Матвієнко також повідомила, що Генпрокуратура РФ вже звернулася в Мін'юст Франції з проханням передати матеріали кримінальної справи по Керімову в Росію, щоб російські правоохоронні органи провели власне слідство.

Нагадаємо, російського сенатора Сулеймана Керімова у Франції підозрюють в ухиленні від сплати податків на суму 400 мільйонів євро. Сулейман Керімов, один із найбагатших людей Росії, був затриманий у Ніцці. Після цього французька прокуратура висунула Керімову звинувачення у відмиванні грошей і шахрайстві з податками.

Вперше суд відпустив Керімова з-під варти під заставу в 5 млн євро і заборонив залишати межі департаменту Приморські Альпи на Лазурному березі. Нещодавно суд збільшив заставу для Керімова до 40 мільйонів євро.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
17:50
"Ісламська держава" скоїла теракт біля будівлі афганської розвідки в Кабулі
16:57
Ізраїль депортує двох турків після арештів у Єрусалимі
16:06
Німецький готель зробив українським лікарням подарунок до Різдва
15:29
Літак Turkish Airlines повернули до Стамбула через панічну атаку пасажира
15:12
Чоловік, що протаранив штаб-квартиру СДПН, залишив горючі матеріали під офісом партії Меркель
14:37
У Туреччині внаслідок атаки курдів загинули двоє військових
13:56
Папа Римський у різдвяному посланні попросив миру для України
13:32
В РФ заявили, що Росія обов’язково повернеться в ПАРЄ
13:08
Суд у справі закриття "представництва ДНР" в Марселі відбудеться 11 січня
12:33
Москва просить Францію відпустити Керімова в Росію під гарантії
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Віктор Савінок, для Європейської правди

Непередбачувана Австрія: як зміниться курс Відня за "друзів Кремля" при владі

Росія отримала новий інструмент впливу на ЄС. Партія свободи, що отримала ключові міністерства в австрійському уряді, має угоду про співпрацю з "Єдиною Росією". Прикриваючись тезою про "нейтралітет", ці міністри можуть просувати вигідний Кремлю формат донбаського врегулювання.

Петро Порошенко, президент України

"Геть від Москви, від будь-якої Москви": 100-річний ювілей української дипломатії

Не існує кращого шляху до відновлення в Росії бодай якоїсь поваги до міжнародного права, ніж міжнародні санкції, замороження активів, заборона на відвідання цивілізованих країн тим, хто несе безпосередню відповідальність за агресивну політику цієї держави.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами. e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  