Москва просить Францію відпустити Керімова в Росію під гарантії

Понеділок, 25 грудня 2017, 12:33

Російська Рада Федерації просить французьку владу дозволити російському сенатору Сулейману Керімову, якого затримали у Франції за підозрою у відмиванні грошей та ухиленні від сплати податків, повернутися в Росію.

Як заявила спікер верхньої палати парламенту РФ Валентина Матвієнко, дозвіл просять видати під гарантії, що при першій необхідності Керімов буде приїжджати до Франції, повідомляє російське агентство "РИА Новости".

Матвієнко також повідомила, що Генпрокуратура РФ вже звернулася в Мін'юст Франції з проханням передати матеріали кримінальної справи по Керімову в Росію, щоб російські правоохоронні органи провели власне слідство.

Нагадаємо, російського сенатора Сулеймана Керімова у Франції підозрюють в ухиленні від сплати податків на суму 400 мільйонів євро. Сулейман Керімов, один із найбагатших людей Росії, був затриманий у Ніцці. Після цього французька прокуратура висунула Керімову звинувачення у відмиванні грошей і шахрайстві з податками.

Вперше суд відпустив Керімова з-під варти під заставу в 5 млн євро і заборонив залишати межі департаменту Приморські Альпи на Лазурному березі. Нещодавно суд збільшив заставу для Керімова до 40 мільйонів євро.