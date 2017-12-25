Суд у справі закриття "представництва ДНР" в Марселі відбудеться 11 січня

Понеділок, 25 грудня 2017, 13:08

11 січня у Франції відбудеться судове засідання, на якому французький прокурор вимагатиме закриття так званого "представництва ДНР" в Марселі.

Про це заявив глава "представництва" Юбер Файяр, передає російське агентство "РИА Новости".

"Я отримав повістку на 11 січня в суд Екс-ан-Провансу. Прокурор просить суд закрити нашу асоціацію. На його думку, ми не дотримуємося Віденської конвенції", - заявив Файяр кореспонденту агентства.

Відповідаючи на питання про те, чому від асоціації вимагають дотримання Віденської конвенції про дипломатичні зносини, Файяр зазначив, що "це політичне питання".

За його словами, навіть якщо суд розпорядиться закрити організацію, вона "буде продовжувати роботу в тій чи іншій формі", а сам Файяр має намір попри будь-яке рішення суду представляти "ДНР" у Франції.

Нагадаємо, посол Франції в Україні Ізабель Дюмон в інтерв’ю "Європейській правді" повідомила, що прокурор Франції звернувся до прокуратури округу Екс-ан-Прованс із позовом щодо судової ліквідації так званого "представництва ДНР".

У французькому місті Марсель 25 вересня відбулося відкриття так званого "представництва "ДНР". Його зареєстрували в статусі громадського об’єднання, що не вимагає попереднього дозволу.

У відповідь Франція заявила, що ніколи не визнавала так звану "ДНР" та не має двосторонніх контактів із псевдореспублікою.