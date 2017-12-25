Папа Римський у різдвяному посланні попросив миру для України

Понеділок, 25 грудня 2017, 13:56

Папа Римський Франциск у своєму традиційному різдвяному посланні "Місту і світу" молився за мир для України.

Про це повідомляє "Радіо Ватикану".

"Бачимо Ісуса в дітях, які разом зі своїми родинами страждають від насильства, породженого конфліктом в Україні, та від його серйозних гуманітарних наслідків, і молимося за те, щоб Господь якнайшвидше дарував мир цій дорогій країні", – сказав Папа Франциск, промовляючи опівдні 25 грудня з лоджії базиліки Святого Петра у Ватикані.

У своєму посланні глава католицької церкви закликав молитися за мир і докладати зусилля для його будування.

"Сьогодні, коли над світом віють вітри війни, а вже неактуальна модель розвитку й надалі породжує загальнолюдську, суспільну та екологічну деградацію, Різдво наново повертає нас до знаку Дитини, запрошує розпізнати Його в обличчях дітей", – сказав Папа Франциск, згадуючи про жителів країн, де не припиняються конфлікти, зокрема Святої Землі, Близького Сходу, ряду африканських країн, Венесуели та України.