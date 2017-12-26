В РФ назвали поставки американської летальної зброї шляхом до війни

Вівторок, 26 грудня 2017, 16:53

Росія вкрай розчарована тим, що США видали одній з компаній ліцензію на поставку Україні великокаліберних снайперських гвинтівок.

Про це заявив статс-секретар МЗС РФ Григорій Карасін, передає РИА "Новости".

За його словами, це шлях до війни, а не до миру.

"У такий спосіб вашингтонські "яструби" намагаються, як вони вважають, підняти для Росії "ціну конфлікту на Донбасі ". Це дуже збиткова і небезпечна логіка", - додав Карасін.

У спеціальній заяві Держдепартамент США повідомив, що рішення про розширення військово-технічного співробітництва повністю відповідає політиці "надання допомоги Україні у створенні довготривалих оборонних можливостей для захисту суверенітету і територіальної цілісності країни. У заяві також підкреслюється, що "допомога США є повністю оборонною по своїй суті".

Крім того, Канада також дозволила поставку летальної зброї Україні.

За словами Карасіна, роблячи цей крок, США і Канада відкривають "скриньку Пандори" і втягують самих себе у конфлікт в Україні, знову розпалюють його.