Іспанія пообіцяла НАТО збільшити військові витрати на 80% до 18 млрд євро

Середа, 27 грудня 2017, 14:53

Іспанський уряд зобов'язався перед НАТО збільшити військові витрати більш ніж на 80% протягом найближчих семи років - до 18 млрд євро.

Про це йдеться у листі прем'єр-міністра Іспанії Маріано Рахоя на адресу генсека НАТО Єнса Столтенберга, повідомляє El Pais.

Збільшення, обіцяне урядом, попри величезну цифру все одно не досягне витрат у розмірі 2% ВВП, яких вимагає НАТО, і буде на рівні приблизно 1,5-1,6% в 2024 році.

За найбільш оптимістичними прогнозами, Іспанія досягне витрат у 2% ВВП в кращому випадку як мінімум до 2028 року.

Цього року, за даними НАТО, витрати Іспанії на оборону склали 10,7 млрд євро, тоді як роком раніше було 9 млрд євро (0,81% ВВП).

Ця цифра включає в себе не тільки оборонний бюджет (7,635 млрд євро), а й, крім інших пунктів, операції за кордоном (1 млрд євро), соціальні виплати та пенсії військовим.

Щоб збільшити військові витрати і наблизитися до мети НАТО, Міністерство фінансів Іспанії запропонувало віднести до оборонних виртат бюджет Національної гвардії. Це дозволить збільшити загальний бюджет до 2,7 млрд і додасть 0,2% ВВП.