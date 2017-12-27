Туреччина купить у РФ чотири комплекси С-400 за $2,5 млрд

Середа, 27 грудня 2017, 17:03

Росія продасть Туреччині чотири зенітних ракетних системи протиповітряної оборони С-400 на суму $2,5 млрд.

Про це повідомив генеральний директор держкорпорації "Ростех" Сергій Чемезов в інтерв’ю Комерсанту.

"Це перша країна НАТО, яка купує нашу новітню систему протиповітряної оборони С-400", - сказав Чемезов.

Він також повідомив, що 45% загальної суми контракту Туреччина виплачує в якості авансу, 55% - російські кредитні кошти.

"Перші поставки плануємо почати в березні 2020 року. Російський і турецький мінфін вже завершили переговори, залишилося тільки затвердити фінальні документи", - додав він.

Нагадаємо, 12 вересня президент Туреччини повідомив, що Анкара підписала з Москвою угоду про придбання систем С-400 і вже внесла завдаток.

У НАТО попередили Туреччину через купівлі російських С-400, зазначивши, що Туреччина, яка є членом Альянсу, має бути готова до "необхідних наслідків".

С-400 "Тріумф" - зенітна ракетна система великої дальності, прийнята на озброєння в 2007 році. Вона призначена для знищення авіації, крилатих і балістичних ракет, у тому числі середнього радіусу дії, може застосовуватися проти наземних об'єктів.