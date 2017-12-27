Ердоган назвав Асада терористом, якого не може бути в майбутньому Сирії

Мирні зусилля із врегулювання війни в Сирії не можуть проходити за участі президента Башара Асада.
Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, повідомляє The Associated Press.
Ердоган назвав Асада "терористом, який займався державним тероризмом" і не повинен бути частиною постконфліктного майбутнього Сирії.
"Як ми можемо приймати майбутнє з сирійським лідером, який убив близько мільйона своїх громадян?", - сказав Ердоган, чия країна отримала потік біженців із сусідньої Сирії під час бойових дій.
Нагадаємо, сирійська опозиція заявляє, що урядова делегація у Женеві відмовляється вести переговори з ними безпосередньо й наполягає лише на обговоренні проблем тероризму.