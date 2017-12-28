Порошенко про оборонну зброю: Слідом за США підуть Канада та країни ЄС

Четвер, 28 грудня 2017, 15:57

Президент України Петро Порошенко переконаний, що слідом за США рішення про надання Україні оборонної зброї ухвалять Канада, країни ЄС та інші держави світу.

Про це повідомляє "Укрінформ".

"Декілька днів тому після дуже довготривалих стратегічних переговорів з нашими союзниками із США було прийнято історичне рішення про надання Україні нарешті оборонної зброї. Це дасть можливість нашим найкращим у світі воїнам набагато ефективніше захищати рідну землю. Ми довго чекали цього рішення.

Одразу за Сполученими Штатами підуть інші держави - Канада, країни Європейського Союзу та світу", - сказав Порошенко.

Він додав, що це рішення США було надзвичайно важливим для нас і "великим подарунком під Новий рік".

Нагадаємо, нещодавно у Державному департаменті США повідомили, що Сполучені Штати нададуть Україні "посилені оборонні можливості".

В Росії заявили, що розчаровані тим, що США видали одній з компаній ліцензію на поставку Україні великокаліберних снайперських гвинтівок.