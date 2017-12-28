Знайти
АКТУАЛЬНО

У Молдові депутати попросили КС тимчасово усунути Додона з посади

Режим вільної торгівлі з Туреччиною включатиме аграрні товари - Микольська

Прем’єр Польщі запевнив у підтримці євроатлантичних прагнень України

У Кабулі смертник напав на культурний центр шиїтів: щонайменше 40 загиблих

Україні треба терміново міняти закон про експортно-кредитне агентство - Микольська

Уряд схвалив експортну стратегію України на 4 роки

У Німеччині теплохід врізався в опору мосту: 29 постраждалих






Порошенко про оборонну зброю: Слідом за США підуть Канада та країни ЄС

Четвер, 28 грудня 2017, 15:57
Версія для друку Коментарі

Президент України Петро Порошенко переконаний, що слідом за США рішення про надання Україні оборонної зброї ухвалять Канада, країни ЄС та інші держави світу.

Про це повідомляє "Укрінформ".

"Декілька днів тому після дуже довготривалих стратегічних переговорів з нашими союзниками із США було прийнято історичне рішення про надання Україні нарешті оборонної зброї. Це дасть можливість нашим найкращим у світі воїнам набагато ефективніше захищати рідну землю. Ми довго чекали цього рішення.

Одразу за Сполученими Штатами підуть інші держави - Канада, країни Європейського Союзу та світу", - сказав Порошенко.

Він додав, що це рішення США було надзвичайно важливим для нас і "великим подарунком під Новий рік".

Нагадаємо, нещодавно у Державному департаменті США повідомили, що Сполучені Штати нададуть Україні "посилені оборонні можливості".

В Росії заявили, що розчаровані тим, що США видали одній з компаній ліцензію на поставку Україні великокаліберних снайперських гвинтівок.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
17:29
Туреччина посилює безпеку перед Новим роком: 120 осіб вже затримано
16:58
США повністю відновили видачу віз у Туреччині
16:39
У Молдові депутати попросили КС тимчасово усунути Додона з посади
16:21
РФ попередила Японію щодо рішення про розміщення ПРО США
15:57
Порошенко про оборонну зброю: Слідом за США підуть Канада та країни ЄС
15:28
На обкладинці Facebook-сторінки посольства Словенії з'явилася спірна Піранська затока
15:12
Єврокомісар Ган привітав звільнення українських заручників з ОРДЛО
14:56
Зростання товарообігу з РФ доводить штучність російських обмежень - Микольська
14:27
Україна планує розпочати наступного року нові переговори про ЗВТ з низкою країн
14:02
Режим вільної торгівлі з Туреччиною включатиме аграрні товари - Микольська
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Анатолій Марциновський, Європейська правда

Рік гальмування реформ. Що змінив 2017-й на шляху України до ЄС

Із цьогорічних завдань асоціації здійснено лише 11%. Це – фактично провал у виконанні доленосного для майбутнього країни документа. До слова, так само незадовільно виконано Річну національну програму співпрацi з НАТО. Проблему публічно визнають у нашій місії в Альянсі...

Юрій Панченко, Європейська правда

Наталія Микольська: Росія не є нашим партнером, це просто країна, з якою ми торгуємо

Торговий представник України – заступник міністра економічного розвитку та торгівлі: "І європейські, і українські компанії є частинками регіональних ланцюжків доданої вартості, вони вже знайшли один одного і зараз зацікавлені або збільшувати обсяги торгівлі, або змінювати структуру своєї співпраці".


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами. e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  