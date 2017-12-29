Знайти
АКТУАЛЬНО

Смертельна ДТП у Німеччині: МЗС підтвердило, що за кермом був українець

Президент Італії розпустив парламент, нові вибори пройдуть 4 березня

У Молдові депутати попросили КС тимчасово усунути Додона з посади

Режим вільної торгівлі з Туреччиною включатиме аграрні товари - Микольська

Прем’єр Польщі запевнив у підтримці євроатлантичних прагнень України

У Кабулі смертник напав на культурний центр шиїтів: щонайменше 40 загиблих

Україні треба терміново міняти закон про експортно-кредитне агентство - Микольська






Смертельна ДТП у Німеччині: МЗС підтвердило, що за кермом був українець

П'ятниця, 29 грудня 2017, 10:07
Версія для друку Коментарі

В МЗС України підтвердили, що за кермом вантажівки, за участю якої сталася ДТП в Німеччині, був громадянин України.

Про це повідомив офіційний представник департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич, передає "Інтерфакс-Україна".

"Можу підтвердити, що за кермом вантажівки був українець. Причини та обставини цього трагічного випадку розслідує поліція", - сказав він.

Як повідомляли німецькі ЗМІ, на автобані неподалік німецького міста Фірзен (Viersen) сталася ДТП за участю громадянина України. 

За інформацією ЗМІ, чоловік, перебуваючи в нетверезому стані, на фурі протаранив поліцейський автомобіль, унаслідок чого загинула поліцейська, ще двоє учасників ДТП були травмовані.

Українця, який у Німеччині на вантажівці протаранив поліцейський автомобіль, спричинивши загибель жінки-поліцейської, взяли під варту.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
12:58
Південна Корея арештувала китайський корабель, який нібито постачав нафту КНДР
12:20
Маргарет Тетчер одного разу відмовилася летіти в літаку разом із пандою - архіви
12:02
Трамп звинуватив Китай в постачанні нафти до КНДР
11:17
Російські пранкери поговорили з послом США в ООН від імені прем'єра Польщі
10:35
В Туреччині арештували організатора виставки, на якій було вбито посла РФ
10:07
Смертельна ДТП у Німеччині: МЗС підтвердило, що за кермом був українець
09:40
У Німеччині арештували українця, який протаранив патрульне авто
09:19
Президент Італії розпустив парламент, нові вибори пройдуть 4 березня
17:40
ЄБРР виділить Кременчуку 9 млн євро на енергоефективність
17:29
Туреччина посилює безпеку перед Новим роком: 120 осіб вже затримано
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Анатолій Марциновський, Європейська правда

Рік гальмування реформ. Що змінив 2017-й на шляху України до ЄС

Із цьогорічних завдань асоціації здійснено лише 11%. Це – фактично провал у виконанні доленосного для майбутнього країни документа. До слова, так само незадовільно виконано Річну національну програму співпрацi з НАТО. Проблему публічно визнають у нашій місії в Альянсі...

Юрій Панченко, Європейська правда

Наталія Микольська: Росія не є нашим партнером, це просто країна, з якою ми торгуємо

Торговий представник України – заступник міністра економічного розвитку та торгівлі: "І європейські, і українські компанії є частинками регіональних ланцюжків доданої вартості, вони вже знайшли один одного і зараз зацікавлені або збільшувати обсяги торгівлі, або змінювати структуру своєї співпраці".


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами. e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  