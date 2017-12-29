Смертельна ДТП у Німеччині: МЗС підтвердило, що за кермом був українець

П'ятниця, 29 грудня 2017, 10:07

В МЗС України підтвердили, що за кермом вантажівки, за участю якої сталася ДТП в Німеччині, був громадянин України.

Про це повідомив офіційний представник департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич, передає "Інтерфакс-Україна".

"Можу підтвердити, що за кермом вантажівки був українець. Причини та обставини цього трагічного випадку розслідує поліція", - сказав він.

Як повідомляли німецькі ЗМІ, на автобані неподалік німецького міста Фірзен (Viersen) сталася ДТП за участю громадянина України.

За інформацією ЗМІ, чоловік, перебуваючи в нетверезому стані, на фурі протаранив поліцейський автомобіль, унаслідок чого загинула поліцейська, ще двоє учасників ДТП були травмовані.

Українця, який у Німеччині на вантажівці протаранив поліцейський автомобіль, спричинивши загибель жінки-поліцейської, взяли під варту.