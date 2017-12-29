Туреччина підписала з РФ кредитну угоду на постачання ракетних систем С-400

П'ятниця, 29 грудня 2017, 14:14

Туреччина підписала з Росією кредитну угоду про постачання зенітних ракетних комплексів С-400.

Про це повідомляє Hurriyet Daily News.

Як відомо, Анкара та Москва раніше досягли згоди щодо покупки чотирьох систем С-400, однак ця угода чекала остаточного вирішення питання фінансування покупки.

Повідомляється, що Туреччина придбає системи за рахунок позики, наданої Росією.

Загальна вартість чотирьох систем С-400 становить $ 2,5 млрд.

Нагадаємо, 12 вересня президент Туреччини повідомив, що Анкара підписала з Москвою угоду про придбання систем С-400 і вже внесла завдаток.

У НАТО попередили Туреччину через купівлі російських С-400, зазначивши, що Туреччина, яка є членом Альянсу, має бути готова до "необхідних наслідків".

С-400 "Тріумф" - зенітна ракетна система великої дальності, прийнята на озброєння в 2007 році. Вона призначена для знищення авіації, крилатих і балістичних ракет, у тому числі середнього радіусу дії, може застосовуватися проти наземних об'єктів.