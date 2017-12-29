Віце-прем’єр Польщі: Ми не погодимося прийняти 7 тисяч мігрантів

П'ятниця, 29 грудня 2017, 16:32

Віце-прем’єр Польщі Ярослав Ґовін заявив, що польський уряд не погодиться прийняти 7 тисяч іммігрантів.

Про це повідомляє Polskie Radio.

Коментар Ґовіна стосується інтерв’ю депутата Корнеля Моравецького (який є батьком нинішнього прем’єр-міністра Матеуша Моравецького) з угруповання "Вільні і солідарні" виданню "Rzeczpospolita", в якому він сказав, що польський уряд повинен виконати декларацію попередників і прийняти 7 тисяч біженців.

"Ми не погодимося, щоб тут з’явилися будь-які групи іммігрантів з ісламських країн. Але це питання слід відмежувати від пропозиції гуманітарних коридорів, відкрити які закликає Церква", – сказав віце-прем’єр, міністр науки і вищої освіти Ярослав Ґовін.

На його погляд, у цій справі повинна відбутися нарада об’єднаної правиці. "Я думаю, наближається момент, коли ми повинні відповісти позитивно на заклик наших єпископів", – додав політик.

Як відомо, прийняття Польщею 7 тисяч біженців задекларувала 2015 року тодішня очільниця уряду Ева Копач.

Нагадаємо, Європейська комісія вирішила направити до Суду ЄС скарги проти Чехії, Угорщини та Польщі за невиконання цими країнами юридичних зобов'язань щодо переміщення мігрантів.