У Швеції виникли сутички на демонстрації неонацистів, постраждав поліцейський

Неділя, 03 грудня 2017, 12:49

Поліцейського госпіталізували з незначними травмами в суботу після того, як його вдарили в голову на демонстрації неонацистів на одній з найбільших площ Стокгольма.

Про це повідомляє The Local.

За даними поліції, нападника, що атакував поліцейського, заарештували.

Ультраправа група "Північний рух опору" проводила демонстрацію за участю 40 осіб, коли її зустріла група контрдемонстрантів.

Противників намагались розділити поліцейські. Виникла сутичка і на одного правоохоронця було скоєно напад.

Повідомляється, що неонацисти не мали дозволу на проведення демонстрації.

"Північний рух опору" - націонал-соціалістична організація, яка має відкриті расистські та антисемітські погляди. Вона прагне створення шляхом революції північноєвропейської націонал-соціалістичної республіки у складі Швеції, Фінляндії, Норвегії, Данії та Ісландії.