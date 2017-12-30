В РФ заявили, що немає повної заборони на постачання палива КНДР

Субота, 30 грудня 2017, 16:21

В Росії заявили, що дотримуються режиму санкцій ООН щодо КНДР у повному обсязі.

Про це заявили в прес-службі МЗС РФ у відповідь на публікацію агентства Reuters, передає російське видання "РИА Новости".

"Хотіли б нагадати, що на постачання палива (тобто продуктів нафтопереробки) є, безумовно, квоти, але немає повної заборони (резолюція 2397). Контроль за дотриманням режиму санкції здійснює комітет 1718", - пояснили в МЗС РФ.

Нагадаємо, агентство Reuters з посиланням на два джерела серед європейських структур безпеки повідомило, що російські танкери постачали паливо в Північну Корею щонайменше три рази в останні місяці, передаючи вантаж у морі.

Нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що він "дуже розчарований" тим, що Китай постачає нафту Північній Кореї.

Як відомо, Рада Безпеки ООН одностайно ухвалила нові санкції проти Північної Кореї 22 грудня у відповідь на нещодавній запуск міжконтинентальної балістичної ракети, намагаючись обмежити доступ країни до перероблених нафтопродуктів та сирої нафти, а також блокувати заробітки від працівників за кордоном.