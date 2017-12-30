КС Молдови 2 січня розгляне запит про тимчасове усунення Додона з посади

Субота, 30 грудня 2017, 17:50

Конституційний суд Молдови 2 січня розгляне запит депутатів "Демократичної партії" щодо тимчасового відсторонення Ігоря Додона з посади президента.

Про це повідомляє Realitatea.md.

Як відомо, депутати від "Демократичної партії Молдови" звернулися до Конституційного суду (КС) з вимогою констатувати обставини, за яких необхідне тимчасове виконання обов'язків президента.

Свої вимоги демократи обґрунтовують повторною відмовою Ігоря Додона підписати указ про призначення нових членів уряду, запропонованих"Демократичною партією".

Депутати попросили суддів розглянути їх запит в терміновому порядку.

Нагадаємо, президент Молдови Ігор Додон знову відхилив кандидатури на посади міністрів, запропоновані прем'єр-міністром Павелом Філіпом.

Раніше спікер парламенту Андріан Канду заявляв, що якщо президент відмовиться підписувати указ про призначення нових міністрів, уряд змушений буде звернутися до Конституційного суду з вимогою встановити тимчасове виконання обов'язків президента.