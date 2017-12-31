У Стамбулі затримали 20 осіб за підозрою в підготовці нападів перед Новим роком

Неділя, 31 грудня 2017, 11:38

Щонайменше 20 людей, в тому числі 15 іноземних громадян, були заарештовані в Стамбулі за підозрою у зв’язках з терористичним угрупованням "Ісламська держава".

Про це повідомили в поліції 31 грудня, інформує Hurriyet Daily News.

Антитерористичні підрозділи провели одночасні рейди за чотирма адресами у трьох районах Стамбула після того, як вони були проінформовані про зв’язок підозрюваних з лідерами ІДІЛ в Сирії та Іраку.

За словами поліції, підозрювані планували напади під час святкування Нового року в місті.

Раніше турецька поліція затримала 120 людей за підозрою у зв'язках з терористичним угрупованням "Ісламська держава".

Нагадаємо, у Стамбулі в минулу новорічну ніч терорист розстріляв з автоматів Калашнікова людей, які перебували у нічному клубі Reina.

В результаті теракту загинули 39 людей, 24 з них – іноземці.