В Ірані спалахнули наймасштабніші за останні роки протести, є жертви

В Ірані під час антиурядових протестів, які тривають в країні три дні, загинули двоє людей.

Про це повідомляє Reuters.

Хвиля вуличних протестів пройшла у суботу низкою іранських міст та Тегераном і переросла у зіткнення з поліцією та напади на державні установи. За повідомленням соцмереж, у місті Доруд були застрелені двоє демонстрантів.

Антиурядові демонстрації викликані невдоволенням економічними труднощами і корупцією. Протести є найсерйознішими з 2009 року, коли в країні відбулися заворушення, що спалахнули після суперечливого переобрання тодішнього президента Махмуда Ахмадінежада.

Суботні протести збіглися у часі з організованими державою мітингами на підтримку чинної влади, які приурочили до восьмої річниці придушення протестів 2009 року. Проурядові мітинги відбулися в 1200 містах і селищах, повідомляє державне телебачення.

Антиурядові демонстрації пройшли в ряді міст і в Тегерані, де протестуючі закидали камінням силовиків біля Тегеранського університету.

Про смерть двох демонстрантів стало відомо з поширеного у соціальних мережах відео, на якому двоє закривавлених молодих людей у місті Доруд нерухомо лежать на землі. Голос за кадром повідомляє, що вони були застрелені спецпризначенцями, які стріляють у протестуючих.

2 young Iranian protesters killed by bullets of repressive forces. Name: Hamzeh Lashni & Hossein Rashno. Unofficial reports say there are 3 more victims in the name of Ahmad Mousavi, Mohsen Virayeshi & Mohammad Choubak.

12.30.2017 #Dorud #Lorestan Province, #Iran

#IranProtesters pic.twitter.com/WOa38QcNUm