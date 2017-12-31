В Ірані спалахнули наймасштабніші за останні роки протести, є жертви

Неділя, 31 грудня 2017, 12:30

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В Ірані під час антиурядових протестів, які тривають в країні три дні, загинули двоє людей.

Про це повідомляє Reuters.

Хвиля вуличних протестів пройшла у суботу низкою іранських міст та Тегераном і переросла у зіткнення з поліцією та напади на державні установи. За повідомленням соцмереж, у місті Доруд були застрелені двоє демонстрантів.

Антиурядові демонстрації викликані невдоволенням економічними труднощами і корупцією. Протести є найсерйознішими з 2009 року, коли в країні відбулися заворушення, що спалахнули після суперечливого переобрання тодішнього президента Махмуда Ахмадінежада.

Суботні протести збіглися у часі з організованими державою мітингами на підтримку чинної влади, які приурочили до восьмої річниці придушення протестів 2009 року. Проурядові мітинги відбулися в 1200 містах і селищах, повідомляє державне телебачення.

Антиурядові демонстрації пройшли в ряді міст і в Тегерані, де протестуючі закидали камінням силовиків біля Тегеранського університету.

Про смерть двох демонстрантів стало відомо з поширеного у соціальних мережах відео, на якому двоє закривавлених молодих людей у місті Доруд нерухомо лежать на землі. Голос за кадром повідомляє, що вони були застрелені спецпризначенцями, які стріляють у протестуючих.

2 young Iranian protesters killed by bullets of repressive forces. Name: Hamzeh Lashni & Hossein Rashno. Unofficial reports say there are 3 more victims in the name of Ahmad Mousavi, Mohsen Virayeshi & Mohammad Choubak.

12.30.2017 #Dorud #Lorestan Province, #Iran

#IranProtesters pic.twitter.com/WOa38QcNUm — Ahmad Batebi (@radiojibi) 30 грудня 2017 р.

На іншому відео з іранського міста Мешхед видно, як демонстранти перекидають поліцейські машини і мотоцикли.

У Тегерані студенти під стінами університету жбурляли каміння в поліцію, скандуючи "Смерть диктатору". Повідомляється, що спецпризначенці розганяли демонстрантів на прилеглих вулицях кийками та арештовували їх. За даними агенції ISNA, поліція закрила дві станції метро, ​​щоб запобігти прибуттю нових протестуючих.

Протест біля університету в Тегерані, фото з соцмереж, отримане Reuters

У містах Тегеран і Карадж на захід від столиці протестувальники розбили вікна в державних будівлях і розпалили багаття на вулицях. Зображення, наведені напівофіційним інформаційним агентством Tasnim, демонструють палаючі сміттєві контейнери і розбиті автобусні зупинки.

Протест в Тегерані, кадр з відео, отриманого Reuters

Іранські ЗМІ і соціальні мережі також повідомили про протести в містах Кашан, Арак, Ахваз, Занджан, Бандар Аббас і Керман.

Генерал Есмаїл Коушері, заступник голови служби безпеки Революційної гвардії в Тегерані, заявив, що ситуація в столиці перебуває під контролем і попереджає, що протестуючі зіткнуться з "залізним кулаком нації", якщо заворушення продовжаться.

Сполучені Штати Америки засудили десятки арештів протестуючих, про які повідомили іранські ЗМІ.

Президент Дональд Трамп написав у Twitter: "Весь світ розуміє, що хороші люди в Ірані хочуть змін і, крім величезної військової могутності Сполучених Штатів, їхні лідери найбільше бояться цих людей".