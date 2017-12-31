Британія пригрозила "податками за бездіяльність" Facebook і Google

Неділя, 31 грудня 2017, 13:30

Британська влада пригрозила запровадити податки для інтернет-гігантів у разі, якщо вони не допоможуть Лондону боротися з терористичною загрозою.

З відповідною заявою виступив міністр безпеки Великої Британії Бен Воллес, інформує Reuters.

Воллес звинуватив технологічні компанії в тому, що вони радо продають дані людей, але не передають їх уряду, який змушений витрачати величезні суми на програми ведення спостереження та інші заходи по боротьбі з тероризмом.

"Якщо вони, як і раніше, будуть несхильні до співпраці, ми повинні розглянути можливість введення податку для них як способу стимулювання або компенсації їхньої бездіяльності", - заявив Воллес.

Він звинуватив технічних гігантів в тому, що вони ставлять прибуток вище за громадську безпеку.

Міністр заявив, що технологічні компанії зробили життя потенційних терористів надто легким, відмовившись видаляти екстремістські матеріали і інструкції з виготовлення бомб. Через це, за його словами, уряд втрачає мільйони фунтів.

"Оскільки контент не знімається так швидко, як вони могли б зробити, ми повинні займатись дерадикалізацією екстремістів. Це коштує мільйони. Вони не можуть відбутись так легко і ми повинні розглядати всі варіанти, в тому числі податки", - заявив Воллес.