Греція намагається уникнути конфлікту з Туреччиною через військових-утікачів

Неділя, 31 грудня 2017, 14:37

Туреччина звинуватила Грецію у підриві відносин між країнами після того, як Афіни надали політичний притулок одному з вісьмох турецьких військових, що втекли з країни після спроби путчу минулого року.

Про це повідомляє BBC.

Анкара звинуватила Афіни в переховуванні "заколотників", Греція звинувачення заперечує. Цей конфлікт загострив відносини між країнами, які попри незгоду в низці питань в останні роки покращилися.

Грецький профільний комітет схвалив надання політичного притулку одному з восьми турецьких військовослужбовців. Він був пілотом гелікоптера, на якому разом з товаришами прибув у прикордонне місто Александруполіс. Разом з тим комітет відхилив заявки інших семи військових.

Грецький уряд незгідний з цим рішенням і вимагає анулювати його. Втім, відзначає, що із цим має розібратись судова система, яка є незалежною гілкою влади, пише Reuters.

Грецьке МЗС відреагувало на осуд Туреччини заявою, у якій закликало зміцнити добросусідські відносини.

"Наша віра у демократичні принципи і практики – не слабкість, а джерело сили. Демократії не є загрозою і не мають піддаватися загрозі. Навпаки, вони працюють відповідально і методично, щоб сприяти розумінню і зміцненню стабільності і добросусідських відносин. Греція продовжить цей шлях ... і сподівається, що його сусіди зроблять те ж саме" - ідеться у заяві грецького МЗС.

Восьмеро військових прибули вертольотом в Грецію вранці 16 липня 2016 року, коли спроба державного перевороту проти Ердогана зазнала невдачі. Вони заперечували свою причетність до цієї путчу.