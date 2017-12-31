У Швейцарії на висоті 3 тисяч метрів відкрили перший "селфі-пункт" для лижників

Неділя, 31 грудня 2017, 17:32

фото

У Швейцарії відкрили перший пункт на гірськолижній трасі, де можна буде зробити селфі без ризику зірватися і впасти зі схилу.

Такий пункт створили у містечку Піц Лагальп в кантоні Граубюнден, повідомляє Swissinfo.

Спеціально облаштована сталева огорожу дозволить лижникам фотографуватися у повній безпеці на тлі "найкрутішого спуску Швейцарії".

Щоб мінімізувати ризик для охочих зробити Селфі на висоті 2 995 метрів у Верхньому Енгандині спеціально була побудована кругла сталева конструкція діаметром два метри.

"Наші гості тепер можуть призупинити катання і зробити в селфі у безпеці на тлі чудової панорами", - сказав Маркус Мозер, директор туристичної компанії.

Згідно з дослідженням Університету Корнелла, в період з березня 2014 року по вересень 2016 року 127 осіб у всьому світі загинули, намагаючись зробити селфі.

У Швейцарії смертельних випадків з цієї причини ще не було зафіксовано, повідомило швейцарське інформаційне агентство SDA.