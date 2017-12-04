Загроза вибуху на різдвяному ярмарку у Потсдамі не була пов’язана з тероризмом

Понеділок, 04 грудня 2017, 07:58

Підозріла посилка, виявлена 1 грудня в аптеці поблизу різдвяного ярмарку у німецькому місті Потсдамі,не мала відношення до терористичної діяльності.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Посилка мала на меті шантажувати німецьку логістичну компанію DHL, яка входить до групи компаній Deutsche Post DHL, з метою отримати від неї викуп.

Як повідомив міністр внутрішніх справ федеральної землі Бранденбург Карл-Гайнс Шретер, невідомий, який відправив посилку, вимагав від DHL велику суму грошей. За словами міністра, у посилці було знайдено зашифроване послання до DHL у вигляді QR-коду із вимогою викупу.

У посилці, яка була знешкоджена фахівцями, були цвяхи, дроти, металевий циліндр та порошок невідомого походження. За словами Шретера, посилка становила небезпеку і могла вибухнути. Раніше у правоохоронних органах землі Бранденбург заявляли, що посилка не могла вибухнути, оскільки у ній був відсутній запал.

За словами міністра, нещодавно схожа посилка була виявлена також у місті Франкфурт-на-Одері у землі Бранденбург. Керівник поліції цієї федеральної землі Ганс-Юрґен Мерке попередив, що не виключено у майбутньому виявлення нових випадків відправлення подібних посилок.

Як повідомлялося, 1 грудня через доставлений у аптеку в Потсдамі підозрілий пакунок було евакуйовано різдвяний ярмарок.