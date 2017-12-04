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Ердоган звинуватив США у спробах шантажувати Туреччину

Понеділок, 04 грудня 2017, 08:19
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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара не піддасться на шантаж США на тлі розгляду справи працівника турецького банку, звинуваченого в обході санкцій проти Ірану.

Про це повідомляє Reuters.

І без того напружені стосунки між Анкарою і Вашингтоном погіршилися після того як турецько-іранський торговець золотом Реза Зарраб, що співпрацює з прокуратурою США, розкрив у суді подробиці уникнення санкцій проти Ірану.

Ердоган заявив, що Туреччина діє відповідно до лінії ООН.

"Що ми зробили, наприклад? Ми купили природний газу у країни, з якою у нас угода, щоб наші громадяни не замерзли взимку. Як і інші країни, нас зобов’язують лише рішення ООН, і Туреччина слідує їм до останньої крапки" - заявив президент Туреччини.

Раніше Зарраб розповів у суді, що Ердоган будучи прем’єр міністром допомагав Ірану обійти санкції США.

Анкара називає його свідчення спробою підірвати Туреччину і її економіку, стверджуючи, що все це частина сценарію опозиційного проповідника Фетхуллаха Гюлена звинуваченого в минулорічній спробі перевороту.

"Ця справа – не більше ніж сценарій, створений за океаном. Вибачте, але мине піддамося на цей шантаж" - заявив Ердоган.

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