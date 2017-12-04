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Генерал США: військові мають допомогти дипломатам у відновленні кордонів України

Понеділок, 04 грудня 2017, 10:01
Версія для друку Коментарі

Для відновлення суверенітету України важливо використовувати всі реальні інструменти – дипломатичні, військові, економічні, інформаційні.

Про це заявив командувач сил США в Європі Бен Ходжес в інтерв'ю "Європейській правді" під час Львівського безпекового форуму.

Зокрема, він нагадав фразу Фрідріха Великого про те, що дипломатія без зброї – це як оркестр без інструментів.

"Звісно, дипломатія завжди повинна бути в пріоритеті. Будь-яка людина в формі скаже вам, що віддала би перевагу дипломатичному вирішенню. Але коли у вас є інші реальні інструменти – економічні, інформаційні та військові – вони стають частиною спільних зусиль", - сказав Ходжес.

"Яким конкретно має бути "рецепт" формування цієї суміші – вирішувати не мені. Я відповідаю лише за готовність військової компоненти", - додав він.

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Командувач сил США в Європі: На Донбасі дипломати без військових – як оркестр без інструментів

Генерал-лейтенант Бен Ходжес: "Я відповів цій жінці, що ми із НАТО, і вона, щойно почула це, розплакалася. Вона дякувала нам за допомогу, яку НАТО надає Україні, говорила, наскільки це важливо. Відтоді – вже три роки – ця стрічка завжди зі мною"...

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