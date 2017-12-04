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Армія США включила у навчальні системи досвід України у боях з РФ - генерал США

Понеділок, 04 грудня 2017, 10:24
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Командувач сил США в Європі Бен Ходжес заявив, що армія США багато чого навчилася в українських солдатів, які стикнулися в боях з російською артилерією, ракетами, дронами та російськими засобами радіоелектронної боротьби.

Про це Ходжес заявив в інтерв'ю "Європейській правді" під час Львівського безпекового форуму.

"І не лише ми цінуємо цей досвід – всі (союзники) взяли його до уваги, інкорпорували його у свої навчальні системи. Український досвід нагадав нам про смертельну небезпеку бойових дій, коли російська артилерія дізнається про координати вашого підрозділу і туди "прилітає", - заявив він.

За словами Ходжеса, проблеми, з якими армія США стикалася в Афганістані чи в Іраку, дуже відмінні від того, що є протистоянні українських військових з росіянами.

"Це і маскування, і потреба "розсіюватися", і проблема з тими діями, які видають ваше розташування. Той досвід, який ми отримали завдяки українській армії, без перебільшення, "розбудив" нас усіх", - додав він.

Нагадаємо, командувач сил США в Європі Бен Ходжес вважає, що єдиний шлях, щоб запобігти новому вторгненню РФ до України - це продемонструвати свою готовність до такого сценарію, щоб усі були свідомі того, що Україна здатна до спротиву.

Детальніше читайте в інтерв'ю на сайті "Європейської правди": "Командувач сил США в Європі: На Донбасі дипломати без військових – як оркестр без інструментів".

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