На Мальті триває спецоперація у справі вбитої журналістки: 10 затриманих

Понеділок, 04 грудня 2017, 13:34

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Поліція Мальти затримала ще двох підозрюваних у вбивстві журналістки Дафне Каруани Галісії.

Про це повідомив прем'єр-міністр країни Джозеф Мускат у Twitter.

"Ще 2 людини були затримані в рамках розслідування справи, загалом кількість затриманих зросла до 10. Влада тримає під контролем всі сфери інтересів з сьогоднішнього ранку і пошуки тривають", - написав Мускат.

An additional 2 persons have been apprehended in #DaphneCaruanaGalizia murder probe, bringing total to 10 arrests. Authorities have all areas of interest under control since early this morning and searches are underway. — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) 4 грудня 2017 р.

У понеділок на прес-конференції Мускат розповів, що затримання відбулися в результаті спільного розслідування мальтійських слідчих, ФБР, Європолу та служби безпеки Фінляндії.

Мускат відмовився сказати, чи вважають слідчі, що підозрювані є організаторами або замовниками вбивства журналістки, заявивши, що він повинен бути надзвичайно обережним у своїх коментарях.

"Я маю чітке уявлення про те, що вони зробили і хто вони, але на даний час я не можу дати більш детальну інформацію", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що затримання відбулися у кількох регіонах, включаючи Марсу, Зеббудж та Бугіббу. За словами свідків, на місці спецоперації перебували поліцейські та військові.

Нагадаємо, 16 жовтня на Мальті внаслідок вибуху автомобіля загинула журналістка Дафне Каруана Галісія, яка розслідувала корупційні злочини в рамках проекту Panama Papers та звинувачувала у корупції мальтійського прем’єр-міністра.

Журналістка розслідувала можливу причетність мальтійських партій до лівійсько-італійської афери з контрабанди дизпалива.