На Мальті триває спецоперація у справі вбитої журналістки: 10 затриманих

Поліція Мальти затримала ще двох підозрюваних у вбивстві журналістки Дафне Каруани Галісії.

Про це повідомив прем'єр-міністр країни Джозеф Мускат у Twitter.

"Ще 2 людини були затримані в рамках розслідування справи, загалом кількість затриманих зросла до 10. Влада тримає під контролем всі сфери інтересів з сьогоднішнього ранку і пошуки тривають", - написав Мускат.

