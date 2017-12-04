США відновлять видачу віз росіянам, але в обмеженому обсязі

Понеділок, 04 грудня 2017, 15:01

Генеральні консульства США в російських регіонах частково відновлять видачу віз росіянам.

Про це повідомили у посольства США в Росії.

11 грудня консульства США в Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі та Владивостоці відновлять проведення співбесід на неімміграційні візи. Однак підкреслюється, що видача віз в консульствах буде проводитися лише в обмеженому обсязі.

Посольство США в Москві також продовжить проводити співбесіди на імміграційні, диверсифікаційні і неімміграційні візи в обмеженому обсязі.

У посольстві підкреслили, що не зможуть відновити видачу віз в тому обсязі, який підтримували "до необгрунтованого рішення уряду Російської Федерації істотно скоротити чисельність персоналу посольства США і трьох консульств".

"Ми продовжуємо виконувати свою роботу зі значно скороченим кадровим складом, що неминуче передбачає скорочений обсяг візових послуг. Хоча ми раді відновити цей процес, його обмежений характер як і раніше є сумним наслідком рішення уряду РФ обмежити штат дипмісії США", - ідеться у повідомленні.

У серпні посольство США у Росії оголосило, що Сполучені Штати призупиняють видачу більшості віз в Росії. Це пов’язано із обмеженням чисельності американських дипломатів в РФ.

З вересня отримати американську візу в Росії можна було лише в посольстві в Москві. Але це призвело до збільшення термінів оформлення віз.