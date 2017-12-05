Німці вбачають у Трампі більшу проблему, ніж КНДР чи Росія – опитування

Вівторок, 05 грудня 2017, 08:38

Для громадян Німеччини президент США Дональд Трамп є більшим викликом у зовнішній політиці, ніж Північна Корея, Росія чи Туреччина.

Такими є результати опитування Фонду Кербера, повідомляє Reuters.

Очолює перелік викликів для німецької зовнішньої політики криза біженців – 26% німців стурбовані можливістю Німеччини впоратися з притоком шукачів притулку.

Відносини з Трампом і Сполученими Штатами є основною проблемою для 19% респондентів.

17% назвали основним викликом стосунки з Туреччиною, 10% - загрозу з боку КНДР, 8% - Росію.

В опитуванні, яке проводилося наприкінці жовтня, взяли участь 1005 жителів Німеччини.

Як повідомлялося, глава МЗС Німеччини Зігмар Габріель наполягає на необхідності перегляду політики Німеччини і Європи щодо Вашингтона в зв'язку з тим, що за президента Дональда Трампа США "слабо" відповідають ролі глобальної політичної сили, яку грали раніше.