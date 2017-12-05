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Прем’єр Фінляндії не бачить причин для зміни нейтрального статусу країни

Вівторок, 05 грудня 2017, 08:55
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Фінляндія має лишатися нейтральною у військовому сенсі, оскільки це сприяє стабільності у регіоні Балтійського моря.

Про це заявив прем’єр-міністр Фінляндії Юха Сіпіля в інтерв’ю Reuters.

"На даний час Фінляндія і Швеція, які створюють зону поза військовими альянсами, на мою думку, збільшують безпеку і стабільність у регіоні Балтійського моря. Гадаю, немає причин це змінювати" - заявив Сіпіля.

Фінляндія поглибила військову співпрацю з Швецією та НАТО на хвилі занепокоєння російською анексією Криму у 2014 році і зростанням напруженості на Балтиці.

Однак уряд країни наполягає, що країна не вступатиме в НАТО, щоб не створювати напруженості у відносинах з Росією.

"Ми хочемо бути ядром ЄС, впливати на його майбутнє. Однак основна наша відмінність від більшості членів ЄС – наша військова позаблоковість" - заявив Сіпіля.

Як повідомлялося, лише 22% фінів підтримують членство в НАТО, 62% - виступають проти.

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