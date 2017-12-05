Росія вирішила не включати CNN до списку іноземних агентів

Вівторок, 05 грудня 2017, 09:54

Росія не включила телеканал CNN та ряд інших ЗМІ, які були серед кандидатів на включення в список іноземних агентів.

Про це повідомляє "РИА Новости".

Мін'юст Росії включив в список іноземних агентів дев'ять ЗМІ, в тому числі "Голос Америки", "Радіо" Свобода" та телеканал "Теперішній час".

Також до реєстру потрапили "Idel.Реалії", "Кавказ.Реалії", "Крим.Реалії", Татаро-башкирська служба "Радіо" Свобода" (Azatliq Radiosi), "Радіо "Вільна Європа/Радіо Свобода" (PCE/PC), "Сибір.Реалії" і проект "Фактограф".

Журналістам ЗМІ, включених до реєстру, заборонять прохід до Ради Федерації РФ і Держдуми РФ.

Голова комісії Ради Федерації РФ із захисту державного суверенітету Андрій Клімов заявив, що список іноземних агентів поки доповнювати не будуть.

Так, до реєстру не потрапить телеканал CNN.

"CNN не пропагандистська компанія, і інші ЗМІ - не буду їх називати, нехай це буде на совісті тих, хто їх раніше згадував в цьому контексті, - теж не підпадають під це визначення", - зазначив сенатор.

Нагадаємо, 25 листопада президент Росії Володимир Путін підписав закон про статус іноземного агента для ЗМІ у відповідь на "утиски" російських RT та Sputnik в США.