Клімкін: для угорської меншини зроблено недостатньо, зараз шанс надолужити

Вівторок, 05 грудня 2017, 14:09

Міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що Україна недостатньо зробила для угорської меншини, але зараз є шанс це виправити.

Про це він заявив у відеоблозі на своєму каналі в YouTube за підсумками поїздки на Закарпаття.

"Маємо визнати, що недостатньо зробили для угорської громади. Але зараз якраз є шанс із цим надолужити", - підкреслив Клімкін.

Він розкритикував чинну методику навчання, яка, за його словами, не заохочує дітей угорської громади до вивчення української мови.

"Немає вчителів, немає підручників, немає того простору спілкування", - відзначив міністр, додавши, що в угорській меншині добре розуміють, що "без української мови шляху вперед немає".

"Угорська громада – це невід’ємна частина України…. Коли інколи читаєш у соціальних мережах, що угорці – контрабандисти або сепаратисти – це повна бредятина. Просто маємо працювати", - додав міністр.