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РФ очікує почути на комітеті ПАРЄ ідеї про повернення своєї делегації

Вівторок, 05 грудня 2017, 14:56
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Росіяни, які візьмуть участь у засіданні президентського комітету Парламентської асамблеї Ради Європи у Парижі 14 грудня, заявлятимуть про позицію Росії щодо участі делегації РФ в Асамблеї та очікують почути ідеї про повернення своєї делегації.

Про це повідомляє ТАСС.

За словами глави комітету Ради міжнародних справ РФ Константина Косачева, він та його заступник Володимир Лукін візьмуть участь у засіданні президентського комітету Парламентської асамблеї Ради Європи, де знову заявлятимуть про позицію Росії щодо участі делегації РФ в Асамблеї та "послухають ідеї європейських парламентарів на цей рахунок".

Раніше повідомлялося, що в російський парламент прийшло запрошення, підписане тимчасовим головою ПАРЄ Стеллою Киріакідіс (Кіпр), щодо направлення на засідання до Парижа делегації РФ: двох парламентаріїв від Держдуми РФ та двох від Ради Федерації РФ.

Сьогодні стало відомо, що Рада Держдуми РФ підтримала рішення про направлення віце-спікера Петра Толстого і голови комітету з міжнародних справ Леоніда Слуцького на консультації до Парижа на запрошення президентського комітету ПАРЄ.

У свою чергу голова міжнародного комітету Ради Федерації РФ Костянтин Косачов та заступник голови цього ж комітету Володимир Лукін також візьмуть участь в засіданні президентського комітету ПАРЄ від Ради Федерації.

Про ситуацію з шантажем з боку РФ  детальніше читайте у статті: "Безпрограшна лотерея Кремля: до чого приведе Москву шантаж Ради Європи".

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