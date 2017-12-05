Brexit: ЄС встановив останній дедлайн для Британії – ЗМІ

Вівторок, 05 грудня 2017, 19:22

Прем’єр-міністр Британії Тереза Мей цього тижня повинна представити ЄС остаточні пропозиції щодо умов виходу з блоку, в іншому разі на Лондон очікує затримка у переході до наступного етапу переговорів щодо майбутніх торгових відносин.

Про це повідомляє видання Euractiv з посиланням на високопоставлене джерело в ЄС.

Очікується, що наступного тижня на саміті лідери ЄС мають домовитися про основні принципи щодо другого етапу переговорів щодо Brexit, якщо буде досягнуто достатнього прогресу у питаннях прав громадян, ірландського кордону та фінансових врегулювань.

Але з провалом переговорів у понеділок через проблему Північної Ірландії у країн-членів закінчується час для підготовки необхідних документів.

"Останній дедлайн із дедлайнів - цього тижня", - заявив європейський дипломат.

"Якщо пропозиція не надійде цього тижня, у 27 країн ЄС не буде достатньо часу для підготовки нових керівних принципів для саміту", - додав дипломат.

Як повідомлялось, Велика Британія та ЄС у понеділок не змогли домовитись про перехід до наступного етапу переговорів щодо Brexit.

ЄС відмовляється переходити до наступного етапу переговорів про майбутні торговельні відносини з Британією, поки не буде досягнуто домовленості щодо прав громадян, так званого рахунку за Brexit та кордону з Ірландією.