Знайти
АКТУАЛЬНО

В МЗС розповіли, яку роль відіграє Меркель у стримуванні Путіна

Євросоюз офіційно звинуватив Генпрокуратуру в підриві роботи НАБУ

У Швеції 6600 дітей-мігрантів виявилися дорослими

Шлях до "потепління" відносин Заходу і РФ пролягає через Київ – екс-генсек НАТО

На мітингу Саакашвілі виступила євродепутат, яка голосувала проти асоціації Україна-ЄС

ЄС затвердив чорний список "податкових гаваней" з 17 країн

У посольстві США застерегли від насильства через затримання Саакашвілі






В МЗС розповіли, яку роль відіграє Меркель у стримуванні Путіна

Середа, 06 грудня 2017, 08:13
Версія для друку Коментарі

В МЗС України заявили, що від федерального канцлера Ангели Меркель багато в чому залежить стримування російської агресії та питання санкцій ЄС проти РФ.

Про це сказав директор департаменту політики і комунікацій МЗС України Олексій Макєєв, передає Укрінформ.

Макєєв повідомив, що українські дипломати активно працюють з партнерами в ЄС з питання чергового продовження санкцій проти РФ.

"Ми ведемо роботу з нашими європейськими партнерами, щоб санкції були продовжені. По тому, що ми чуємо звідусіль, немає жодних підстав їх скасовувати. І українські дипломати займаються цим дуже активно", - запевнив Макєєв.

Він наголосив, що сьогодні всі погляди спрямовані на Берлін, всі дуже сподіваються на швидке створення нового уряду.

"Це важливо, тому що від Німеччини і особисто від федерального канцлера Ангели Меркель багато в чому залежить стримування російської агресії і підштовхування Росії до виконання нею її міжнародних зобов'язань, вимога звільнити території України", - наголосив Макєєв, нагадавши, що саме Меркель може скеровувати переговорний процес як у "нормандському форматі", так і об'єднувати усю світову спільноту навколо необхідності протидії Росії. Йдеться і про європейські санкції, і координацію з американськими партнерами.

"Тому Німеччина - як ніколи важливий партнер для України", - наголосив дипломат.

Він висловив жаль з приводу того, як Захід реагує на агресію Росії - з точки зору України, цього недостатньо. "Тому що ті самі санкції повинні використовуватися як реальний інструмент, а не як даність, яка подовжується й подовжується...", - резюмував он.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
08:33
Британські спецслужби запобігли замаху на прем'єрку Терезу Мей
08:13
В МЗС розповіли, яку роль відіграє Меркель у стримуванні Путіна
07:55
Фото
У Німеччині постраждали близько 50 осіб через зіткнення поїздів
22:08
Євросоюз офіційно звинуватив Генпрокуратуру в підриві роботи НАБУ
20:40
Президент Чехії прийняв відставку уряду
20:19
Трамп підтвердив намір перенести посольство США в Єрусалим
19:43
Рада Європи почала судовий процес проти Азербайджану через невиконання рішення ЄСПЛ
19:22
Brexit: ЄС встановив останній дедлайн для Британії – ЗМІ
18:51
У Швеції 6600 дітей-мігрантів виявилися дорослими
18:35
Шлях до "потепління" відносин Заходу і РФ пролягає через Київ – екс-генсек НАТО
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Андрій Чубик, для Європейської правди

Енергетика "Східного партнерства": на яку допомогу ЄС варто розраховувати Києву

Під час саміту ЄС запропонував країнам-учасницям "Східного партнерства" долучитися до створення енергетичного союзу. Проти реформи – російський агресор, а також значна частина власників енергетичних активів в Україні, які мають вагомий вплив на владу.

Сергій Герасимчук, для Європейської правди

Україна – Молдова: нетривалий шанс на співпрацю

Між Україною та Молдовою зберігається чимало невирішених проблем. Найчастіше в той час як український уряд відкритий до нових можливостей, політичні обставини у Молдові не сприяють бажанням Києва, і навпаки. Зараз – чи не оптимальний час вирішити хоча б частину цих питань.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  