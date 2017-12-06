В МЗС розповіли, яку роль відіграє Меркель у стримуванні Путіна

Середа, 06 грудня 2017, 08:13

В МЗС України заявили, що від федерального канцлера Ангели Меркель багато в чому залежить стримування російської агресії та питання санкцій ЄС проти РФ.

Про це сказав директор департаменту політики і комунікацій МЗС України Олексій Макєєв, передає Укрінформ.

Макєєв повідомив, що українські дипломати активно працюють з партнерами в ЄС з питання чергового продовження санкцій проти РФ.

"Ми ведемо роботу з нашими європейськими партнерами, щоб санкції були продовжені. По тому, що ми чуємо звідусіль, немає жодних підстав їх скасовувати. І українські дипломати займаються цим дуже активно", - запевнив Макєєв.

Він наголосив, що сьогодні всі погляди спрямовані на Берлін, всі дуже сподіваються на швидке створення нового уряду.

"Це важливо, тому що від Німеччини і особисто від федерального канцлера Ангели Меркель багато в чому залежить стримування російської агресії і підштовхування Росії до виконання нею її міжнародних зобов'язань, вимога звільнити території України", - наголосив Макєєв, нагадавши, що саме Меркель може скеровувати переговорний процес як у "нормандському форматі", так і об'єднувати усю світову спільноту навколо необхідності протидії Росії. Йдеться і про європейські санкції, і координацію з американськими партнерами.

"Тому Німеччина - як ніколи важливий партнер для України", - наголосив дипломат.

Він висловив жаль з приводу того, як Захід реагує на агресію Росії - з точки зору України, цього недостатньо. "Тому що ті самі санкції повинні використовуватися як реальний інструмент, а не як даність, яка подовжується й подовжується...", - резюмував он.