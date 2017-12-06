Угорського євродепутата підозрюють у шпигунстві проти інституцій ЄС

Середа, 06 грудня 2017, 13:23

Угорські прокурори підозрюють депутата парламенту Угорщини та члена Європейського парламенту у шпигунстві проти інституцій Європейського Союзу.

Про це повідомляє 444.hu із посиланням на заяву Генеральної прокуратури Угорщини.

Підозри прокуратури викликала діяльність угорського депутата Бели Ковача з правої партії Jobbik.

Прокуратура не уточнює, на користь якої саме країни міг шпигувати Ковач, але раніше повідомлялося, що контррозвідувальна служба Угорщини була стурбована його регулярними контактами з російськими дипломатами та щомісячними візитами до Москви.

Ковач є членом Європарламенту з 2010 року, працював і навчався в Росії протягом багатьох років. Він заперечує будь-які зв’язки з угорськими або іноземними секретними службами.

Угорська прокуратура також заявила, що Ковача підозрюють у шахрайстві на суму 21 079 євро, які він отримав через фіктивне працевлаштування працівників у Європарламенті. У цій справі проходять ще троє осіб.