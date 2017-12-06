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РФ оголосила в міжнародний розшук лідера партії влади Молдови

Середа, 06 грудня 2017, 15:43
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Лідера правлячої Демократичної партії Молдови Володимира Плахотнюка заочно заарештували в Росії і оголосили в міжнародний розшук.

Таке рішення прийняв Басманний суд Москви, повідомляє "Інтерфакс".

"За клопотанням слідчого щодо Плахотнюка обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту заочно", - сказала прес-секретар суду.

Вона додала, що рішення про арешт було прийнято ще 30 листопада і вже оскаржено в апеляційній інстанції Мосміськсуду.

Слідчий комітет РФ звинувачує Плахотнюка за ст.30, ч.2 ст.105 КК РФ ("замах на вбивство, вчинене групою осіб з корисливих мотивів з мотивів політичної, ідеологічної, расової, національної чи релігійної ненависті або ворожнечі").

За даними російських ЗМІ, в матеріалах справи йдеться про те, що Плахотнюк скоїв вбивство більше двох осіб з особливою жорстокістю в складі організованої групи.

У Демпартії назвали цю інформацію "провокацією і шантажем", повідомляє молдавський портал Newsmaker.

"Швидше за все, ця одна з незліченних атак, які відбуваються останнім часом на лідера ДПМ. Як видно, ці нападки виходять в тому числі з Москви і безпосередньо пов'язані з політичною діяльністю. Це не перший раз, коли проти офіційних осіб Молдови заводять справи. Це спроба вплинути на політичний вектор Кишинева", - сказав прес-секретар Демпартії Віталій Гамурарь.

Плахотнюк формально не є представником жодного керівного органу Молдови, хоча протягом 5 років був депутатом парламенту та деякий час обіймав посаду віце-спікера. Водночас політичні оглядачі Молдови сходяться на думці, що він є фактичним керівником держави.

Плахотнюк також є ключовим олігархом Молдови, контролюючи низку бізнесів та медіа країни. Тривалий час він був бізнес-партнером нинішнього українського президента Петра Порошенка; стверджується, що кілька років тому вони вийшли зі спільного бізнесу.

Нагадаємо, на початку листопада Володимира Плахотнюка звинуватили у замовному вбивстві.

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