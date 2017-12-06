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Угорський шантаж: освітній закон порушив зобов’язання України перед НАТО

Середа, 06 грудня 2017, 17:04
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Україна, прийнявши новий закон про освіту, порушила зобов’язання перед НАТО і для відновлення співпраці з альянсом повинна відкликати закон.

Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто у Брюсселі на зустрічі глав МЗС країн НАТО, повідомляє прес-служба МЗС Угорщини.

"Проігнорувавши права меншин і прийнявши новий закон про освіту, Україна не тільки порушила зобов’язання перед ЄС, а й перед НАТО" - заявив міністр.

Він знову наголосив, що Угорщина не жертвуватиме інтересами закарпатських угорців у жодній геополітичній грі. За його словами, Україна сама винна у ситуації, що склалася.

"Якщо для України важливо відновити співпрацю з НАТО, вона має відкликати закон про освіту. І якщо для нею так само важливо відновити діалог між нашими країнами, вона має виконувати свої міжнародні зобов’язання" - заявив Сійярто.

"Якщо Київ відкличе закон, Угорщина знову стане найбільш голосно висловлюватися на підтримку європейських і євроатлантичних прагнень України" - наголосив він.

Як повідомлялося, 11 держав-членів НАТО, в тому числі Німеччина, висловили незгоду з діями Угорщини щодо блокування євроатлантичних ініціатив України через закон про освіту.

Декілька тижнів тому глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що  його країна наклала вето на скликання грудневого засідання Комісії Україна-НАТО.

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