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КНДР заявила про невідворотність війни на Корейському півострові

Четвер, 07 грудня 2017, 08:38
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Масштабні військові навчання а також погрози США і Південної Кореї щодо превентивної війни проти КНДР зробили спалах війни на Корейському півострові "встановленим фактом".

Про заявили в МЗС Північної Кореї, з посиланням на державне агентство КНДР KCNA, передає Reuters.

Представник МЗС Північної Кореї також звинуватив США "конфронтаційних войовничих" заявах, що штовхають півострів на межу війни.

"На даний момент залишається питання: коли спалахне війна?", - заявив він.

"Ми не хочемо війни, але не будемо ховатися від неї", - додав північнокорейський дипломат.

На початку цього тижня США і Південна Корея на тлі загрози з боку КНДР розпочали найбільш масштабні навчання військово-повітряних сил.

"Останнім часом, коли США проводять найбільші в історії спільні військово-повітряні навчання в районі Корейського півострова, спрямовані проти КНДР, високопоставлені американські політики допускають одне за одним войовничі заяви, що викликає тривогу", - заявили в МЗС КНДР.

"Ці ворожі войовничі заяви не можуть розглядатися ніяк інакше, як попередження про те, що ми повинні готуватися до війни на Корейському півострові", - заявили у відомстві.

Нагадаємо, 28 листопада Північна Корея провела запуск балістичної ракети "Хвасон-15", яка піднялася у небо на 4500 кілометрів, та перебувала 53 хвилини в повітрі, перш ніж впасти у води на відстані 210 кілометрів на захід від японської префектури Аоморі.

Північна Корея стверджує, що вона успішно випробувала нову потужну міжконтинентальну балістичну ракету "Хвасон-15", яку можна оснастити "надвеликою важкою боєголовкою", що здатна вразити материкову частину США.

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