ЄС занепокоєний рішенням Трампа про визнання Єрусалима столицею Ізраїлю

Четвер, 07 грудня 2017, 08:58

ЄС висловив серйозну занепокоєність рішенням президента США Дональда Трампа визнати Єрусалим столицею Ізраїлю.

Про це йдеться у заяві високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Федеріки Могеріні.

"Європейський Союз висловлює серйозну стурбованість з приводу сьогоднішнього оголошення президентом Сполучених Штатів Трампом щодо Єрусалиму та можливих наслідків для перспектив миру. Позиція ЄС залишається незмінною. Прагнення обох сторін повинні бути виконані, і шлях повинен бути досягнутий за допомогою переговорів щодо врегулювання статусу Єрусалиму як майбутньої столиці обох держав" йдеться у заяві.

За словами Могеріні, ЄС і його країни-члени продовжать дотримуватися міжнародного консенсусу щодо Єрусалиму, в тому числі і щодо розміщення своїх дипломатичних представництв, поки не буде прийняте остаточне рішення про статус Єрусалиму.

"ЄС закликає всі сторони проявити спокій і стриманість, щоб запобігти ескалації. Необхідно продовжувати концентруватися на створенні умов для прямих і значущих переговорів, які можуть вирішити всі питання про остаточний статус", - заявила Могеріні.

Нагадаємо, 6 грудня президент США Дональд Трамп попри застереження світової спільноти прийняв рішення визнати Єрусалим столицею Ізраїлю.

Рада безпеки ООН збереться на засідання у п’ятницю на прохання восьми країн-учасниць через рішення Трампа.