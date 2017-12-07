Клімкін: Агресія РФ не може бути новою нормальністю у Європі

Четвер, 07 грудня 2017, 13:14

Глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що російська агресія в Україні не може бути новою нормальністю у Європі.

Про це глава МЗС України заявив в рамках 24-го засідання Ради міністрів ОБСЄ у Відні.

"Росія своїми діями порушила всі 10 принципів Гельсінського заключного акту (Заключний акт Наради з безпеки і співробітництва в Європі був підписаний главами 35 держав у столиці Фінляндії Гельсінкі у 1975 році. - Ред.)... Зазвичай, це важко порушити всі 10 принципів, але Росія ефективно досягла успіху в цьому", - сказав він.

"Російська агресія на Донбасі вже вбила понад десять тисяч людей та змусила 2 мільйони залишити свої домівки... Це не може бути новою нормальністю у Європі", - сказав Клімкін.

"І коли українські громадяни в окупованому Криму перебувають під жорсткими репресіями, і Росія ігнорує накази міжнародного суду ООН - це ніколи не повинно бути прийнято як нове нормальне явище для Європи. Крим кровоточить", - додав він.

Клімкін також заявив, що немає взагалі жодних ознак того, що Росія коли-небудь прагнула виконувати Мінські угоди.

Нагадаємо, глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що неправильно говорити про повернення до холодної війни, оскільки Росія вже веде справжню війну проти України, Європи і її цінностей.