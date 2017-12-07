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Могеріні: рішення Трампа щодо Єрусалиму відкидає нас у темні часи

Четвер, 07 грудня 2017, 13:39
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Конфлікт між Ізраїлем і Палестиною може відкотитися у темні часи через рішення президента США Дональда Трампа визнати Єрусалим столицею Ізраїлю.

Про це заявила високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Федеріка Могеріні, повідомляє Financial Times.

За її словами, рішення президента США потенційно здатне мати негативний вплив на мир у регіоні.

"Воно може відкинути нас у більш темні часи, ніж ті, в які ми живемо зараз" - сказала Могеріні.

Вона наголосила, що ЄС стоїть на позиції, за якою Єрусалим розглядається як розділена столиця двох держав.

Нагадаємо, 6 грудня президент США Дональд Трамп попри застереження світової спільноти прийняв рішення визнати Єрусалим столицею Ізраїлю.

Ізраїль вважає місто Єрусалим своєю неподільною столицею. Ізраїль захопив східну частину міста під час Шестиденної війни в 1967 році та згодом анексував.

Палестинці прагнуть зробити східну частину Єрусалима майбутньою столицею власної держави.

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