Палестинці протестують через рішення Трампа щодо Єрусалима, є постраждалі

Щонайменше 16 палестинців постраждали під час зіткнень на окупованому Західному березі ріки Йордан під час акції протесту проти визнання Єрусалима президентом США Дональдом Трампа столицею Ізраїлю.

Про це повідомляє ВВС.

За попередніми даними, більшість постраждалих отримали травми від пострілів гумовими кулями та впливу сльозогінного газу, але принаймні одна людина була поранена з вогнепальною зброї.

Violent clashes are currently taking place between the Israeli Defense Forces (#FDI) and Palestinians in the cities of #Ramallah and #Bethleham in the #WestBank. pic.twitter.com/gl1q8gTtV4