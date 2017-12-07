Палестинці протестують через рішення Трампа щодо Єрусалима, є постраждалі

Четвер, 07 грудня 2017, 17:39

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Щонайменше 16 палестинців постраждали під час зіткнень на окупованому Західному березі ріки Йордан під час акції протесту проти визнання Єрусалима президентом США Дональдом Трампа столицею Ізраїлю.

Про це повідомляє ВВС.

За попередніми даними, більшість постраждалих отримали травми від пострілів гумовими кулями та впливу сльозогінного газу, але принаймні одна людина була поранена з вогнепальною зброї.

Violent clashes are currently taking place between the Israeli Defense Forces (#FDI) and Palestinians in the cities of #Ramallah and #Bethleham in the #WestBank. pic.twitter.com/gl1q8gTtV4 — Strategic News (@StrategicNews1) 7 грудня 2017 р.

Ізраїль розгорнув сотні додаткових військових на Західному березі.

За інформацією The Associated Press, на Західному березі демонстранти палили шини та кидали камінням у військових. У Віфлеємі військові застосували водомети та сльозогінний газ, щоб розігнати натовп.

У місті Рамалла, де розміщується палестинський уряд, закриті школи та магазини, а також оголошені три "дні гніву" через рішення Трампа.

Нагадаємо, лідер "ХАМАС Ісмаїл Ханія заявив, що рішення США про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю є "оголошенням війни проти палестинців" і закликав до нової "інтифади" (повстання).