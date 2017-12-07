Ердоган висунув Греції територіальні претензії перед візитом в Афіни

Четвер, 07 грудня 2017, 18:12

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган перед візитом до Греції запропонував переглянути Лозаннський договір 1923 року, який встановив кордони сучасної Туреччини.

Про це він сказав в інтерв’ю грецькому виданню Kathimerini.

За умовами Лозанської угоди, Греція отримала майже всі острови в Егейському морі біля узбережжя Туреччини. З того часу, між Туреччиною і Грецією не припиняються суперечки про точне місце проходження кордону.

Ердоган, зокрема, заявив, що "повітряні і морські кордони можна було б поліпшити".

"Лозаннський договір охоплює не тільки Грецію, але і весь регіон, і лише через це - я думаю, що з часом всі договори потребують перегляду не тільки для Туреччини, але і для Греції", - сказав він.

"Дискусії щодо островів та інші дискусії тривають, і лише через одне питання розвиток ситуації ускладнюється. Я думаю, що це те, що нам потрібно подолати на величезному морі, токому як Егейське. Комерційні та туристичні кораблі повинні мати можливість безперешкодно пересуватися. Ми повинні подолати будь-які ускладнення. Ось чому я кажу про можливий перегляд", - додав Ердоган.

Президент Греції Прокопіс Павлопулос у четвер під час зустрічі з Ердоганом в Афінах відкинув можливість перегляду договору.

Президенти Туреччини та Греції під час зустрічі в Афінах

"Лозаннський договір визначає територію та суверенітет Греції та Європейського Союзу, і цей договір для нас не підлягає обговоренню. Він не має ніяких недоліків, його не потрібно переглядати або оновлювати", - заявив Павлопулос.

Це перший візит президента Туреччини до Греції за останні 65 років.