МЗС радить українцям уникати багатолюдних місць у Єрусалимі

П'ятниця, 08 грудня 2017, 10:30

Консульська служба МЗС України рекомендує українцям утриматися від відвідування багатолюдних місць Західного берега і Східного Єрусалима з огляду на ймовірне загострення безпекової ситуації.

Про це Консульська служба МЗС України повідомила у своєму Twitter.

"Рекомендуємо громадянам України утримуватися від відвідання багатолюдних місць Західного берега та Східного Єрусалима через ймовірне загострення безпекової ситуації. Консул +972 54 667 67 82", - йдеться у повідомленні.

Рекомендуємо громадянам України утримуватися від відвідання багатолюдних місць Західного берега та Східного Єрусалиму через ймовірне загострення безпекової ситуації. Консул+972 54 667 67 82. pic.twitter.com/znaHsU6pyi — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 8 грудня 2017 р.

Нагадаємо, 6 грудня президент США Дональд Трамп попри застереження світової спільноти прийняв рішення визнати Єрусалим столицею Ізраїлю.

Ізраїль вважає місто Єрусалим своєю неподільною столицею. Ізраїль захопив східну частину міста під час Шестиденної війни в 1967 році та згодом анексував.

Палестинці прагнуть зробити східну частину Єрусалима майбутньою столицею власної держави.

Нещодавно лідер "Ісламського руху спротиву" (ХАМАС) Ісмаїл Ханія заявив, що рішення США про визнання Єрусалима столицею Ізраїлю є "оголошенням війни проти палестинців" і закликав до нової "інтифади" (повстання).