Знайти
АКТУАЛЬНО

ЄС надасть нову фіндопомогу Україні тільки після створення антикорупційного суду

Єврокомісія подала на Угорщину в суд через закон про освіту

Клімкін повідомив Сіярто, що кількість угорців на Закарпатті зменшується

Єврокомісія підтвердила завершення першої фази переговорів по Brexit

Прем’єрка Польщі, що подала у відставку, лишиться в уряді

Порошенко пообіцяв МВФ законопроект про антикорупційний суд "найближчими днями"

Ердоган висунув Греції територіальні претензії перед візитом в Афіни






МЗС радить українцям уникати багатолюдних місць у Єрусалимі

П'ятниця, 08 грудня 2017, 10:30
Версія для друку Коментарі

Консульська служба МЗС України рекомендує українцям утриматися від відвідування багатолюдних місць Західного берега і Східного Єрусалима з огляду на ймовірне загострення безпекової ситуації.

Про це Консульська служба МЗС України повідомила у своєму Twitter.

"Рекомендуємо громадянам України утримуватися від відвідання багатолюдних місць Західного берега та Східного Єрусалима через ймовірне загострення безпекової ситуації. Консул +972 54 667 67 82", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 6 грудня президент США Дональд Трамп попри застереження світової спільноти прийняв рішення визнати Єрусалим столицею Ізраїлю.

Ізраїль вважає місто Єрусалим своєю неподільною столицею. Ізраїль захопив східну частину міста під час Шестиденної війни в 1967 році та згодом анексував.

Палестинці прагнуть зробити східну частину Єрусалима майбутньою столицею власної держави.

Нещодавно лідер "Ісламського руху спротиву" (ХАМАС) Ісмаїл Ханія заявив, що рішення США про визнання Єрусалима столицею Ізраїлю є "оголошенням війни проти палестинців" і закликав до нової "інтифади" (повстання).

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
12:07
Британія не платитиме ЄС більше, ніж при членстві в ЄС - Барньє
12:02
Прем’єрка Польщі, що подала у відставку, лишиться в уряді
11:46
Японія придбає ракети дальньої дії через загрозу КНДР
11:20
Додон назвав загрозою нацбезпеці відкриття офісу НАТО в Кишиневі
10:59
Угорщина висунула дві умови у контексті українського закону про освіту
10:52
Майже всі екс-посли США в Ізраїлі не підтримують рішення Трампа про Єрусалим
10:38
ЄС надасть нову фіндопомогу Україні тільки після створення антикорупційного суду
10:30
МЗС радить українцям уникати багатолюдних місць у Єрусалимі
10:18
У Фінляндії стався землетрус магнітудою 3 бали
10:13
Глави МЗС РФ і Угорщини розкритикували "українізацію" освіти в Україні
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Сергій Сидоренко, Будапешт-Київ-Брюссель

Угорщина готується до поразки: що змінить рішення "Венеціанки" у мовному конфлікті

В Угорщині не звикли, що Київ може мати свою думку, адже 20 років поспіль ситуація була іншою. Але нині ми будуємо нову державу. Це не скасовує потребу бути друзями – але не ціною національних інтересів України. Будапешту доведеться це усвідомити...

Юрій Панченко, Сергій Сидоренко, Європейська правда

Занепад реформ: навіщо коаліція торпедує Угоду про асоціацію

Навіть ризик припинення допомоги Заходу не може змусити українську владу відмовитися від звичних схем. Чому протягом трьох днів Рада прийняла цілу низку рішень, що радикально погіршили імідж нашої країни? Причому зробивши це демонстративно напередодні Ради асоціації.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  