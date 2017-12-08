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Матеуш Моравєцький призначений новим прем’єр-міністром Польщі

П'ятниця, 08 грудня 2017, 18:46
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Президент Польщі Анджей Дуда прийняв відставку керівника уряду Беати Шидло та її кабінету і призначив віце-прем’єра та міністра розвитку і фінансів Матеуша Моравєцького на посаду прем’єр-міністра.

Про це повідомляє канцелярія польського президента.

Моравєцький тепер формуватиме новий уряд, до часу його створення обов’язки виконуватиме кабінет Беати Шидло.

Згідно з Конституцією Польщі, новий прем’єр має 14 днів для представлення складу свого уряду. Після чого президент призначить новий уряд і прийме присягу членів нової Ради міністрів.

Згодом керівник уряду повинен представити перед парламентом програму уряду.

Раніше повідомлялося, що Беата Шидло, яка напередодні подала у відставку, залишиться працювати в уряді.

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