Матеуш Моравєцький призначений новим прем’єр-міністром Польщі

П'ятниця, 08 грудня 2017, 18:46

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Президент Польщі Анджей Дуда прийняв відставку керівника уряду Беати Шидло та її кабінету і призначив віце-прем’єра та міністра розвитку і фінансів Матеуша Моравєцького на посаду прем’єр-міністра.

Про це повідомляє канцелярія польського президента.

Моравєцький тепер формуватиме новий уряд, до часу його створення обов’язки виконуватиме кабінет Беати Шидло.

„Jest Pan moim Premierem. Nie tylko będę za pana trzymał kciuki, ale w każdym momencie jestem otwarty na współpracę" – zapewnił Prezydent @AndrzejDuda Premiera Mateusza Morawieckiego. pic.twitter.com/JU4PZWv7Ca — KancelariaPrezydenta (@prezydentpl) 8 грудня 2017 р.

Згідно з Конституцією Польщі, новий прем’єр має 14 днів для представлення складу свого уряду. Після чого президент призначить новий уряд і прийме присягу членів нової Ради міністрів.

Згодом керівник уряду повинен представити перед парламентом програму уряду.

Раніше повідомлялося, що Беата Шидло, яка напередодні подала у відставку, залишиться працювати в уряді.

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