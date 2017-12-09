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Новий прем’єр Польщі вже розповів про українських біженців та "геноцид" на Волині

Субота, 09 грудня 2017, 10:06
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Новий прем’єр Польщі Матеуш Моравєцький у перший же день затвердження на посаді голови кабінету міністрів заявив, що стосунки з Україною необхідно будувати на історичній правді, а такі події як "геноцид на Волині" забувати не можна.

Про це він заявив під час ефіру на телестанції Trwam, передає Polskie Radio.

Моравєцький впевнений, що стосунки з Україною необхідно будувати на історичній правді. Він заявив, що не можна забувати про такі події як "геноцид на Волині".

Під час ефіру Моравецький також торкнувся питання біженців та мігрантів у Європі.

За його словами, Польща, "приймаючи українських біженців, допомагає розвантажити напругу на східному фланзі Євросоюзу".

"Проте, Європейська Комісія цього не помічає, тож, ми будемо звертати нашим партнерам на це увагу", - сказав він.

Новий прем’єр наголосив, що Польща вважає, що рішення приймати чи не приймати біженців – це її власна прерогатива. І додав, що Польща прийняла дуже багато біженців з України, де триває війна.

"Європейська Комісія ніби не помічає, що на Сході України війна, там гинуть тисячі людей", - наголосив Моравєцький.

За його словами, Польща не допустить шантаж та погрози з боку ЄС щодо можливого припинення дії структурних фондів за те, що Польща не приймає біженців:

"Польща – це дуже гордий, важливий, великий народ. А завдяки нашій політиці 500+ та іншим продемографічним заходам він буде ще більшим. І ми не дозволимо такого роду шантаж. Ми навіть думки такої не допустимо", - наголосив новопризначений прем’єр.

Нагадаємо, напередодні президент Польщі Анджей Дуда прийняв відставку керівника уряду Беати Шидло та її кабінету і призначив віце-прем’єра та міністра розвитку і фінансів Матеуша Моравєцького на посаду прем’єр-міністра.

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