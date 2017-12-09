Знайти
АКТУАЛЬНО

Трамп схвалив нові санкції проти РФ за порушення угоди про ліквідацію ракет - ЗМІ

Новий прем’єр Польщі вже розповів про українських біженців та "геноцид" на Волині

Матеуш Моравєцький призначений новим прем’єр-міністром Польщі

Україні варто змінити "мовну статтю" щодо навчання російською - Венеціанка

Венеціанська комісія офіційно затвердила висновок щодо освітнього закону

Україна в Брюсселі взяла зобов’язання не зменшувати освітні права меншин

Гройсман розповів ЄС, що він чекає на антикорупційний суд у 2018 році






Трамп схвалив нові санкції проти РФ за порушення угоди про ліквідацію ракет - ЗМІ

Субота, 09 грудня 2017, 11:48
Версія для друку Коментарі

США схвалили нові санкції проти Росії за порушення договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (РСМД).

Про це повідомляє Politico з посиланням на високопоставленого представника адміністрації.

"Адміністрація США накладає нові санкції щодо Росії, які, як вона сподівається, змусять її дотримуватись договору про ядерні озброєння часів холодної війни, який вона порушила, розгорнувши заборонену крилату ракету", - зазначає видання з посиланням на представника адміністрації.

Повідомляється, що Міністерство торгівлі США "покарає російські компанії, які надали технології для розробки нової зброї, яка була заборонена в рамках Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, підписаного США та тодішнім Радянським Союзом у 1987 році".

Представник адміністрації повідомив, що рішення про санкції було прийнято після тривалого аналізу, проведеного Радою національної безпеки США.

Він зазначав, що мета нового рішення полягає в тому, щоб надіслати сигнал Росії, що адміністрація Трампа буде серйозно ставитися до порушення договору,  а також "змінити економічні розрахунки" уряду Путіна.

Нагадаємо, у листопаді цього року міністр оборони США Джеймс Меттіс заявив, що Росія протягом кількох років порушує Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
11:48
Трамп схвалив нові санкції проти РФ за порушення угоди про ліквідацію ракет - ЗМІ
11:12
Радбез ООН розкритикував рішення Трампа щодо Єрусалима
10:37
Президент Польщі 13 грудня відвідає Україну
10:06
Новий прем’єр Польщі вже розповів про українських біженців та "геноцид" на Волині
19:58
У Швейцарії пропонують домашній арешт для людей, які вважаються загрозою безпеці
19:33
фото
НАТО допомагає Албанії впоратися з наслідками масштабної повені
19:09
Сейм Польщі ухвалив судову реформу, розкритиковану ЄС
18:46
фото
Матеуш Моравєцький призначений новим прем’єр-міністром Польщі
18:26
США запропонували НАТО ввести санкції проти Росії - ЗМІ
18:03
Україні варто змінити "мовну статтю" щодо навчання російською - Венеціанка
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Венеціанська комісія

Висновок Венеціанської комісії щодо освітнього закону. Текст документа

Сприяння посиленню державної мови та її обов’язковість є законною і навіть похвальною метою держави. Те саме стосується державних заходів для вивчення мови всіма громадянами... Венеціанська комісія вітає те, що українська влада готова використовувати можливості закону...

Юрій Панченко, Європейська правда

"Добра зміна" з людським обличчям: що відомо про майбутнього прем'єра Польщі

Робота Моравецького в уряді вважається успішною, а опитування засвідчили, що його кандидатуру вважають оптимальною для посади прем’єра 12% поляків. З іншого боку, Моравецький явно виглядає чужим у керівній партії, а головне – є новачком у політиці.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  