Трамп схвалив нові санкції проти РФ за порушення угоди про ліквідацію ракет - ЗМІ

Субота, 09 грудня 2017, 11:48

США схвалили нові санкції проти Росії за порушення договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (РСМД).

Про це повідомляє Politico з посиланням на високопоставленого представника адміністрації.

"Адміністрація США накладає нові санкції щодо Росії, які, як вона сподівається, змусять її дотримуватись договору про ядерні озброєння часів холодної війни, який вона порушила, розгорнувши заборонену крилату ракету", - зазначає видання з посиланням на представника адміністрації.

Повідомляється, що Міністерство торгівлі США "покарає російські компанії, які надали технології для розробки нової зброї, яка була заборонена в рамках Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, підписаного США та тодішнім Радянським Союзом у 1987 році".

Представник адміністрації повідомив, що рішення про санкції було прийнято після тривалого аналізу, проведеного Радою національної безпеки США.

Він зазначав, що мета нового рішення полягає в тому, щоб надіслати сигнал Росії, що адміністрація Трампа буде серйозно ставитися до порушення договору, а також "змінити економічні розрахунки" уряду Путіна.

Нагадаємо, у листопаді цього року міністр оборони США Джеймс Меттіс заявив, що Росія протягом кількох років порушує Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.